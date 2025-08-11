augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Kis Grófo újra megmutatta, hogyan kell bulit csapni Cegléden

Felejthetetlenre sikerült Kis Grófo ceglédi koncertje. Hatalmas rajongótábor gyűlt össze, hogy együtt bulizzanak az ismert zenékre.

Parzsol Krisztina

A múlt hétvégén Kis Grófo Cegléden állt színpadra, és egy felejthetetlen koncerttel örvendeztette meg rajongóit. A hatalmas tömeg és a lelkes közönség együtt teremtett fergeteges hangulatot, melyről a mulatós sztár is lelkesen posztolt közösségi oldalán. Az esemény bizonyítja, hogy Kis Grófo népszerűsége töretlen, és fellépéseit mindig hatalmas érdeklődés övezi.

 

