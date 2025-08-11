Celebfigyelő
38 perce
Kis Grófo újra megmutatta, hogyan kell bulit csapni Cegléden
Felejthetetlenre sikerült Kis Grófo ceglédi koncertje. Hatalmas rajongótábor gyűlt össze, hogy együtt bulizzanak az ismert zenékre.
A múlt hétvégén Kis Grófo Cegléden állt színpadra, és egy felejthetetlen koncerttel örvendeztette meg rajongóit. A hatalmas tömeg és a lelkes közönség együtt teremtett fergeteges hangulatot, melyről a mulatós sztár is lelkesen posztolt közösségi oldalán. Az esemény bizonyítja, hogy Kis Grófo népszerűsége töretlen, és fellépéseit mindig hatalmas érdeklődés övezi.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre