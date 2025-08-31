Kis Grófo hozza a nyár ízét, itt a legújabb családi sláger

Kis Grófo ismét hozta a nyári hangulatot, megjelent legújabb dala, az „Itt van a nagy család”, amihez már videóklip is készült. A klipben minden benne van, amit egy nyári délutántól vár az ember, napsütés, jókedv, család, koccintás és mosolyok minden mennyiségben. A kommentelők többsége imádja az új számot, bár volt, aki szerint lehetett volna hosszabb. Grófo viszont továbbra is hozza a jól megszokott formáját: a szeretet, a pozitív életérzés és a család most is a középpontban áll.