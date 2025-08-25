Kis Grófo hét kilót fogyott, elárulta hogyan sikerült

augusztus 25., hétfő

Elégedetten áll a mérlegre a mulatós sztár, hisz megtérült a befektetett eredménye. Kis Grófo az orvos figyelmeztetésére változtatott életmódján, elárulta, nem volt egyszerű a fogyás, de voltak támogatói.

Dobos Zsófia Tünde

Az utóbbi időben még magabiztosabban lép a színpadra, és pózol a kamerák előtt Kis Grófo. Nem is akármiért, ugyanis életmódváltása meghozta a várt változást, és egy hóna alatt 7 kilót dobot le magáról.

lefogyott Kis Grófo
Fogyásának köszönhetően még nagyobb energiával vetheti bele magát a koncertezésbe Kis Grófo
Forrás: Kis Grófo Instagram-oldala

Elárulta a titkát, így fogyott le Kis Grófo

A mulatós sztár bevallása szerint, orvosi figyelmeztetés miatt változtatott az étkezési szokásain és kezdett bele a fogyókúrába. Az intelmet pár éve kapta, az orvos akkor azt mondta neki, hogy genetikai hajlamai miatt fontos lenne odafigyelnie a testsúlyára és az életmódjára.

Azóta szolnoki mulatóskirály szigorúan veszi a diétáját, tartja a szénhidrátszegény életmódját, és leginkább szárnyast fogyaszt zöldségkörettel. Nehéz, mondja az énekes, mert nagy kedvencét, a néhai édesapja receptje nyomán készült töltött káposztát egy darabig el kell felejtenie.

„Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Ezért most is kiemelt fontosságú számomra a diéta, az, hogy mit eszem. Voltak azóta is olyan családi események, mint például az apák napja, amin szívem szerint az imádott töltött káposztát faltam volna, de maradtam a csirkehúsnál. Valamit valamiért. Eddig két hónap alatt hét kiló ment le rólam, vagy egy kicsit több, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem”

 – mesélte lelkesen a Bulibáró.

Az eredmény persze nagyban köszönhető Kis Grófo feleségének, Tündinek is, aki fáradhatatlanul csomagolta az egészséges fogásokat férje fellépéseire, valamint a rajongók támogatása is sokat segítette, hogy tartani tudja a diétáját.

 

