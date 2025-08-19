Kis Grófo hozta a nyár legnagyobb hangulatát, mindenki ezt a fellépést emlegeti

Hatalmas tömeg és fergeteges hangulat fogadta Kis Grófot a hétvégén Nagyberényben. Az énekes már a színpadra lépéskor láthatóan nagyon örült a rajongók szeretetének, amit egy látványos szelfivel is megörökített. A közönség teljes extázisban várta a slágereket, és együtt énekelte vele a legismertebb dalokat. Kis Grófo ismét bebizonyította, ahol ő fellép, ott garantált a buli.