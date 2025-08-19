Celebfigyelő
1 órája
Kis Grófo hozta a nyár legnagyobb hangulatát, mindenki ezt a fellépést emlegeti
Kis Grófo ismét megmutatta, miért ő a mulatós királya. Nagyberényben olyan hangulatot teremtett, amit még napokig emlegetni fognak a rajongók.
Hatalmas tömeg és fergeteges hangulat fogadta Kis Grófot a hétvégén Nagyberényben. Az énekes már a színpadra lépéskor láthatóan nagyon örült a rajongók szeretetének, amit egy látványos szelfivel is megörökített. A közönség teljes extázisban várta a slágereket, és együtt énekelte vele a legismertebb dalokat. Kis Grófo ismét bebizonyította, ahol ő fellép, ott garantált a buli.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre