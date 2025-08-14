44 perce
50 millió forint egy plüssért? Ennyit is adtak azért a szőrmókért, mely most lázban tartja a világot
Szőrösek, furcsák, és az áruk az egekben, mégis mindenki ezeket a játékokat akarja! A retró moncsicsi és a modern labubu most újra felrobbantja a játékboltokat és a gyűjtői piacot.
Sorban állnak érte, és van, aki több milliót fizet egyetlen példányért. A Labubu nem egyszerű plüssfigura, hanem 2025 egyik legnagyobb játékőrülete. A hegyesfülű, kilencfogú, vigyorgó szörnyecske néhány hónap alatt letarolta a világot, és most már Magyarországon is hódít. A jelenség sokaknak a 70-es, 80-as évek legendás Moncsicsijét idézi, csak ezúttal nem a cukiság, hanem a groteszk báj az, ami megfogja a rajongókat.
Labubu őrület
A Labubu sikerének titka, hogy a vásárló soha nem tudja pontosan, mit rejt a doboz. Ez a drága zsákbamacska élmény elképesztő gyűjtőszenvedélyt váltott ki, sokan csak azért vesznek újabb darabokat, hogy végre megkapják az áhított figurát. Az őrületre reagálva megjelentek az olcsóbb másolatok, a Lafufuk is, melyek 4-6 ezer forintért beszerezhetőek, és az üzletek polcairól is pillanatok alatt eltűnnek. Bár az eredeti gyűjtői értéket nem közelítik meg, sokan beérik velük – főleg a gyerekek, akiknek a játék élménye számít, nem az aukciós árlista.
– Az én kislányom is nagy rajongója lett – meséli nevetve egy szolnoki anyuka.
Őszintén, nekem fura ez a kilencfogú mosoly. Én gyerekkoromban a Moncsicsiért rajongtam, az meg az én anyukámnak volt furcsa. Nekem is volt kettő, még pólóm is. Az egyik plüssöm még ma is megvan, és a lányom szívesen játszik vele.
Mint mondta, az eredeti figurák árai túlzóak.
Az eredeti Labubu 15 ezer forinttól indul, de a ritkább darabok ára a csillagos ég. Én csak a másolatot, a ‘lafufut’ tudom megvenni neki 4-6 ezer forintért. Persze az is zsákbamacska: a dobozok egyformák, nem tudjuk, mit kapunk. Most kapott egyet a névnapjára, ezzel így két barna plüsse van, pont olyan színűek, mint az én régi Moncsicsijeim.
Zsákbamacska és státuszszimbólum
A Labubuk titka nemcsak a külsejükben rejlik, hanem abban is, hogy minden figura zárt, egyforma dobozban érkezik. Senki sem tudja, melyik változat lapul benne, ettől lesz minden vásárlás egy drága szerencsejáték. Ez a bizonytalanság őrült gyűjtőszenvedélyt gerjesztett: egyesek egész polcokat töltenek meg velük, mások táskára akasztják, mint divatos kiegészítőt.
Az árak pedig elképesztőek: egy 130 centis, ritka zöld Labubu 150 ezer dollárért (majdnem 53 millió forintért) kelt el egy pekingi aukción. Még a kisebb, limitált példányok is több százezer forintért cserélnek gazdát a másodpiacon.
Csúnyácska, mégis mindenki imádja
Furcsa módon épp az ijesztő báj a vonzereje. A Labubu egyszerre kelt nosztalgiát – hiszen a Moncsicsi formavilágát idézi – és illeszkedik a modern művészjáték-trendekbe. Nem tökéletes, nem csillog, de épp ezért különleges. És míg a Moncsicsi gyerekjátékként hódított, a Labubut már a felnőtteknek is szánják. A gyűjtők, dizájnrajongók és trendvadászok státuszszimbólumként kezelik, a közösségi médiában pedig özönlenek az unboxing videók.
Moncsicsi vs. Labubu – két korszak, egy érzés
A Moncsicsi a nyolcvanas évek Magyarországán a szerethetőség jelképe volt, a Labubu a 2025-ös év legtrendibb, legdrágább kiegészítője. Az egyik a gyerekkor biztonságát idézi, a másik a modern popkultúra izgalmát.
- Moncsicsi – a gyerekkor puha ikonja
A Moncsicsi 1974-ben született Japánban, és a szerethetőségre, gondoskodásra épített. Puha, majomszerű test, nagy szemek, cumisüveg, a 80-as években Magyarországon is minden gyerekszoba polcán ott ült. Generációk nőttek fel rajta, és ma is kapható, újragondolt kiadásokban, a retrohullám pedig újra divatba hozta.
- Labubu – az új trónkövetelő
A Labubu története jóval frissebb: a hongkongi dizájner, Kasing Lung alkotta meg 2015-ben, és a POP MART vakdobozos (blind box) figurái tették világhírűvé. Az eredeti darabok ára borsos, 14 ezer forinttól indul, a ritkaságok pedig több százezer, sőt, milliós tételek is lehetnek. Egy első generációs, 130 centis zöld Labubu például közel 53 millió forintért kelt el egy aukción.