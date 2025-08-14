50 millió forint egy plüssért? Ennyit is adtak azért a szőrmókért, mely most lázban tartja a világot

Sorban állnak érte, és van, aki több milliót fizet egyetlen példányért. A Labubu nem egyszerű plüssfigura, hanem 2025 egyik legnagyobb játékőrülete. A hegyesfülű, kilencfogú, vigyorgó szörnyecske néhány hónap alatt letarolta a világot, és most már Magyarországon is hódít. A jelenség sokaknak a 70-es, 80-as évek legendás Moncsicsijét idézi, csak ezúttal nem a cukiság, hanem a groteszk báj az, ami megfogja a rajongókat.

2025 legújabb játék őrülete a Labubu és a Lafufu

Fotó: Major Angéla

Labubu őrület

A Labubu sikerének titka, hogy a vásárló soha nem tudja pontosan, mit rejt a doboz. Ez a drága zsákbamacska élmény elképesztő gyűjtőszenvedélyt váltott ki, sokan csak azért vesznek újabb darabokat, hogy végre megkapják az áhított figurát. Az őrületre reagálva megjelentek az olcsóbb másolatok, a Lafufuk is, melyek 4-6 ezer forintért beszerezhetőek, és az üzletek polcairól is pillanatok alatt eltűnnek. Bár az eredeti gyűjtői értéket nem közelítik meg, sokan beérik velük – főleg a gyerekek, akiknek a játék élménye számít, nem az aukciós árlista.

– Az én kislányom is nagy rajongója lett – meséli nevetve egy szolnoki anyuka.

Őszintén, nekem fura ez a kilencfogú mosoly. Én gyerekkoromban a Moncsicsiért rajongtam, az meg az én anyukámnak volt furcsa. Nekem is volt kettő, még pólóm is. Az egyik plüssöm még ma is megvan, és a lányom szívesen játszik vele.

Mint mondta, az eredeti figurák árai túlzóak.

Az eredeti Labubu 15 ezer forinttól indul, de a ritkább darabok ára a csillagos ég. Én csak a másolatot, a ‘lafufut’ tudom megvenni neki 4-6 ezer forintért. Persze az is zsákbamacska: a dobozok egyformák, nem tudjuk, mit kapunk. Most kapott egyet a névnapjára, ezzel így két barna plüsse van, pont olyan színűek, mint az én régi Moncsicsijeim.

Zsákbamacska és státuszszimbólum

A Labubuk titka nemcsak a külsejükben rejlik, hanem abban is, hogy minden figura zárt, egyforma dobozban érkezik. Senki sem tudja, melyik változat lapul benne, ettől lesz minden vásárlás egy drága szerencsejáték. Ez a bizonytalanság őrült gyűjtőszenvedélyt gerjesztett: egyesek egész polcokat töltenek meg velük, mások táskára akasztják, mint divatos kiegészítőt.