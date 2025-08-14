augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

1 órája

50 millió forint egy plüssért? Ennyit is adtak azért a szőrmókért, mely most lázban tartja a világot

Címkék#szoljon videó#lafufu#moncsicsi#Labubu

Szőrösek, furcsák, és az áruk az egekben, mégis mindenki ezeket a játékokat akarja! A retró moncsicsi és a modern labubu most újra felrobbantja a játékboltokat és a gyűjtői piacot.

Major Angéla

Sorban állnak érte, és van, aki több milliót fizet egyetlen példányért. A Labubu nem egyszerű plüssfigura, hanem 2025 egyik legnagyobb játékőrülete. A hegyesfülű, kilencfogú, vigyorgó szörnyecske néhány hónap alatt letarolta a világot, és most már Magyarországon is hódít. A jelenség sokaknak a 70-es, 80-as évek legendás Moncsicsijét idézi, csak ezúttal nem a cukiság, hanem a groteszk báj az, ami megfogja a rajongókat.

2025 legújabb játék őrülete a labubu és a lafufu
2025 legújabb játék őrülete a Labubu és a Lafufu
Fotó: Major Angéla

Labubu őrület

A Labubu sikerének titka, hogy a vásárló soha nem tudja pontosan, mit rejt a doboz. Ez a drága zsákbamacska élmény elképesztő gyűjtőszenvedélyt váltott ki, sokan csak azért vesznek újabb darabokat, hogy végre megkapják az áhított figurát. Az őrületre reagálva megjelentek az olcsóbb másolatok, a Lafufuk is, melyek 4-6 ezer forintért beszerezhetőek, és az üzletek polcairól is pillanatok alatt eltűnnek. Bár az eredeti gyűjtői értéket nem közelítik meg, sokan beérik velük – főleg a gyerekek, akiknek a játék élménye számít, nem az aukciós árlista.

– Az én kislányom is nagy rajongója lett – meséli nevetve egy szolnoki anyuka. 

Őszintén, nekem fura ez a kilencfogú mosoly. Én gyerekkoromban a Moncsicsiért rajongtam, az meg az én anyukámnak volt furcsa. Nekem is volt kettő, még pólóm is. Az egyik plüssöm még ma is megvan, és a lányom szívesen játszik vele.

Mint mondta, az eredeti figurák árai túlzóak.

Az eredeti Labubu 15 ezer forinttól indul, de a ritkább darabok ára a csillagos ég. Én csak a másolatot, a ‘lafufut’ tudom megvenni neki 4-6 ezer forintért. Persze az is zsákbamacska: a dobozok egyformák, nem tudjuk, mit kapunk. Most kapott egyet a névnapjára, ezzel így két barna plüsse van, pont olyan színűek, mint az én régi Moncsicsijeim.

Zsákbamacska és státuszszimbólum

A Labubuk titka nemcsak a külsejükben rejlik, hanem abban is, hogy minden figura zárt, egyforma dobozban érkezik. Senki sem tudja, melyik változat lapul benne, ettől lesz minden vásárlás egy drága szerencsejáték. Ez a bizonytalanság őrült gyűjtőszenvedélyt gerjesztett: egyesek egész polcokat töltenek meg velük, mások táskára akasztják, mint divatos kiegészítőt.

Az árak pedig elképesztőek: egy 130 centis, ritka zöld Labubu 150 ezer dollárért (majdnem 53 millió forintért) kelt el egy pekingi aukción. Még a kisebb, limitált példányok is több százezer forintért cserélnek gazdát a másodpiacon.

Csúnyácska, mégis mindenki imádja

Furcsa módon épp az ijesztő báj a vonzereje. A Labubu egyszerre kelt nosztalgiát – hiszen a Moncsicsi formavilágát idézi – és illeszkedik a modern művészjáték-trendekbe. Nem tökéletes, nem csillog, de épp ezért különleges. És míg a Moncsicsi gyerekjátékként hódított, a Labubut már a felnőtteknek is szánják. A gyűjtők, dizájnrajongók és trendvadászok státuszszimbólumként kezelik, a közösségi médiában pedig özönlenek az unboxing videók.

Moncsicsi vs. Labubu – két korszak, egy érzés

A Moncsicsi a nyolcvanas évek Magyarországán a szerethetőség jelképe volt, a Labubu a 2025-ös év legtrendibb, legdrágább kiegészítője. Az egyik a gyerekkor biztonságát idézi, a másik a modern popkultúra izgalmát.

Két generáció ikonikus játék figurája a labubu és a moncsicsi
Két generáció ikonikus játék figurája a Labubu és a Moncsicsi
Fotó: Major Angéla
  • Moncsicsi – a gyerekkor puha ikonja

A Moncsicsi 1974-ben született Japánban, és a szerethetőségre, gondoskodásra épített. Puha, majomszerű test, nagy szemek, cumisüveg, a 80-as években Magyarországon is minden gyerekszoba polcán ott ült. Generációk nőttek fel rajta, és ma is kapható, újragondolt kiadásokban, a retrohullám pedig újra divatba hozta.

  • Labubu – az új trónkövetelő

A Labubu története jóval frissebb: a hongkongi dizájner, Kasing Lung alkotta meg 2015-ben, és a POP MART vakdobozos (blind box) figurái tették világhírűvé. Az eredeti darabok ára borsos, 14 ezer forinttól indul, a ritkaságok pedig több százezer, sőt, milliós tételek is lehetnek. Egy első generációs, 130 centis zöld Labubu például közel 53 millió forintért kelt el egy aukción.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu