Nagy sikert aratott Mérai Katalin főszereplésével a Meseautó

Augusztus végéig Nyíregyháza lesz a derű és a vidámság fővárosa, köszönhetően a VIDOR fesztiválnak. A fesztivál hazánk egyik legrangosabb és leglátogatottabb összművészeti eseménysorozata, mely több mint 100 ezer látogatót vonz évente. Koncertek, színházi előadások, táncfellépések és számos szabadtéri, szórakoztató program várja az érdeklődőket. Ennek volt részese, természetesen mint fellépő a mezőtúri színésznő, Mérai Katalin, aki a Körúti Színház zenés vígjátékában szerepel.

Mérai Katalin játékával elkápráztatta a fesztiválozókat

Fotó: VIDOR Fesztivál hivatalos Facebook-oldala

Mérai Katalin, a Meseautó főszerepében

A színésznő augusztus 25-én, hétfőn este lépett fel a nyíregyházi Kossuth téren. A Meseautó című darabot, minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje alapján vitték színpadra, így egyértelmű volt, hogy nosztalgiát, felejthetetlen dallamokat és egy nagyszerű szabadtéri színházélmény hoz magával.

A fellépést rendkívüli élményként élte meg a művésznő, közösségi oldalán így emlékezett vissza: