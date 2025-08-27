Nagy sikert aratott Mérai Katalin főszereplésével a Meseautó

augusztus 27., szerda

Ahogy neve is sugallja, vidámsággal telik a 9 napos VIDOR Fesztivál. A rendezvény 60 helyszínen, közel 400 programmal várja a látogatókat augusztus 31-ig. A színészek között pedig a mezőtúri Mérai Katalin is feltűnt, nem kis sikerrel.

Dobos Zsófia Tünde

Augusztus végéig Nyíregyháza lesz a derű és a vidámság fővárosa, köszönhetően a VIDOR fesztiválnak. A fesztivál hazánk egyik legrangosabb és leglátogatottabb összművészeti eseménysorozata, mely több mint 100 ezer látogatót vonz évente. Koncertek, színházi előadások, táncfellépések és számos szabadtéri, szórakoztató program várja az érdeklődőket. Ennek volt részese, természetesen mint fellépő a mezőtúri színésznő, Mérai Katalin, aki a Körúti Színház zenés vígjátékában szerepel.

Nyíregyházán lépett fel Mérai Katalin
Mérai Katalin játékával elkápráztatta a fesztiválozókat 
Fotó: VIDOR Fesztivál hivatalos Facebook-oldala

Mérai Katalin, a Meseautó főszerepében

A színésznő augusztus 25-én, hétfőn este lépett fel a nyíregyházi Kossuth téren. A Meseautó című darabot, minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje alapján vitték színpadra, így egyértelmű volt, hogy nosztalgiát, felejthetetlen dallamokat és egy nagyszerű szabadtéri színházélmény hoz magával.

A fellépést rendkívüli élményként élte meg a művésznő, közösségi oldalán így emlékezett vissza: 

Tegnap este a VIDOR  Fesztiválon🥰 👉 fantasztikus TÖMEG előtt, még fantasztikusabb siker🥰

 

