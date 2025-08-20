Ez a látvány fogadja a látogatót Nagy Grófo sírjánál, ahol 5 öve alussza örök álmát a zenész

Decemberben lesz öt éve, hogy a magyar zene egyik neves alakja, Nagy Grófo, azaz Kozák László már nincs közöttünk. Ennek apropóján hírportálunk ellátogatott a Kőrösi úti temetőbe, ahol megnéztük, milyen állapotban van jelenleg a sírhely.

Fotó: Mészáros János

Nagy Grófo fiatalon, mindössze 49 évesen távozott

Az autentikus romazene közvetítője, Grófo-Kozák László december 3-án, 49 éves korában hunyt el a végzetes koronavírus okozta szövődményeinek következtében. A néhány nappal későbbi, december 5-i temetésre több százan érkeztek, rokonok, barátok, Nagy Grófo tisztelői már kora reggeltől gyülekeztek a Kőrösi úti temetőnél. A szertartást komoly előkészületek előzték meg, volt hajnali virrasztás, színpadot is állítottak, valamint vörös szőnyeget terítettek a lovashintó-menetes gyászmenet útvonalán. Így, illetve természetesen élőzenével búcsúztatták, kísérték és helyezték végső nyughelyére Kozák Lászlót.

A temetés megszervezésénél a családnak nem volt könnyű dolga, hiszen a mérhetetlen fájdalom mellett a koronavírus miatti járványügyi szabályokat és a roma hagyományokat betartva kellett elbúcsúzniuk szerettüktől. A virrasztást így az esti kijárási tilalom miatt kora délutántól tartották, hogy mindenki időben hazaérhessen. Grófo asztalára minden vasárnap töltött káposzta került, így a halotti toron is a kedvencével kínálták a vendégeket.