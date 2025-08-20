3 órája
Ez a látvány fogadja a látogatót Nagy Grófo sírjánál, ahol 5 öve alussza örök álmát a zenész
Lassan öt éve már, hogy nincs közöttünk. Nagy Grófo, azaz Kozák László 2020 decemberében távozott az élők sorából, emlékét azonban a mai napig őrizzük. A legendás zenész sírhelyénél járt hírportálunk!
Decemberben lesz öt éve, hogy a magyar zene egyik neves alakja, Nagy Grófo, azaz Kozák László már nincs közöttünk. Ennek apropóján hírportálunk ellátogatott a Kőrösi úti temetőbe, ahol megnéztük, milyen állapotban van jelenleg a sírhely.
Nagy Grófo fiatalon, mindössze 49 évesen távozott
Az autentikus romazene közvetítője, Grófo-Kozák László december 3-án, 49 éves korában hunyt el a végzetes koronavírus okozta szövődményeinek következtében. A néhány nappal későbbi, december 5-i temetésre több százan érkeztek, rokonok, barátok, Nagy Grófo tisztelői már kora reggeltől gyülekeztek a Kőrösi úti temetőnél. A szertartást komoly előkészületek előzték meg, volt hajnali virrasztás, színpadot is állítottak, valamint vörös szőnyeget terítettek a lovashintó-menetes gyászmenet útvonalán. Így, illetve természetesen élőzenével búcsúztatták, kísérték és helyezték végső nyughelyére Kozák Lászlót.
A temetés megszervezésénél a családnak nem volt könnyű dolga, hiszen a mérhetetlen fájdalom mellett a koronavírus miatti járványügyi szabályokat és a roma hagyományokat betartva kellett elbúcsúzniuk szerettüktől. A virrasztást így az esti kijárási tilalom miatt kora délutántól tartották, hogy mindenki időben hazaérhessen. Grófo asztalára minden vasárnap töltött káposzta került, így a halotti toron is a kedvencével kínálták a vendégeket.
Nagy Grófo sírjaFotók: Mészáros János
Néhány évvel később megrongálták Kozák László sírját
Fájdalmas és megdöbbentő látvány fogadta tavaly áprilisban Kis Grófót édesapja sírjánál, a szolnoki temetőben, amelyet ismeretlen tettesek megrongáltak. A kegyeletsértők valószínűleg értékek után kutattak, de nem jártak sikerrel. Az ismert énekes feljelentést tett ezt követően a rendőrségen.
A hír hallatán azonnal indultam Szolnokra, ahol megdöbbentő látvány fogodott. Édesapám sírhelyét felfeszítették, vélhetően értéktárgyak után kutatva. Nem tudom és nem akarom elhinni, hogy emberek hogyan tehetnek ilyet!? Nagyon fájó sebek szakadtak fel
– írta akkori posztjában feldúltan az énekes.
Bronzszobrot kapott nemrég
A romahagyományokhoz hűen nagyot szólt Kozák László mellszobor-avató ünnepsége 2023 nyarán, amelyet a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban tartottak. Az alkotást Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész készítette. Az ötnegyedes, bronzból készült mellszobrának avatására június 29-én került sor, az elhunyt romazenész ezen a napon ünnepelte volna ugyanis 52. születésnapját.