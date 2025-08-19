Rangos állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Nagy nap volt a keddi Rubint Réka életében, az ország legismertebb fitneszedzője az államalapítás ünnepe alkalmából vehette át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A díjat Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a Bálnában, Réka pedig bevallotta, hogy nagyon meghatódott a pillanatban.

Állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Fotó: bors

Rubint Réka rengeteg erőt kapott a folytatáshoz

A fitneszlady a közösségi oldalán és a Borsnak is mesélt érzéseiről. Mint mondta, szinte el sem hitte, hogy ekkora megtiszteltetés érte, hiszen a beszédben elhangzott: ezt a díjat Magyarország legjobbjai kapják, akik sokat tettek a nemzetért.

Rengeteg erőt kaptam most a folytatáshoz

– vallotta be.

Réka a posztjában felelevenítette azt is, hogy tinédzserként még a testnevelő tanára akarta megbuktatni, mondván: „genetikai selejt”. Ő azonban bebizonyította az ellenkezőjét, és ma már évtizedek óta emberek tízezreit ösztönzi mozgásra és egészséges életmódra.

A cél továbbra is ugyanaz: minél több embernek segíteni abban, hogy egészségesen éljen. Mert az egészség nem minden, de nélküle minden semmi

– fogalmazott.