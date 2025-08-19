1 órája
Rangos állami kitüntetést kapott Rubint Réka
Állami kitüntetéssel ismerték el a jászberényi születésű Rubint Réka több évtizedes munkáját. A fitneszedző a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át, amit hatalmas megtiszteltetésként és új erőforrásként él meg a folytatáshoz.
Nagy nap volt a keddi Rubint Réka életében, az ország legismertebb fitneszedzője az államalapítás ünnepe alkalmából vehette át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A díjat Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a Bálnában, Réka pedig bevallotta, hogy nagyon meghatódott a pillanatban.
Rubint Réka rengeteg erőt kapott a folytatáshoz
A fitneszlady a közösségi oldalán és a Borsnak is mesélt érzéseiről. Mint mondta, szinte el sem hitte, hogy ekkora megtiszteltetés érte, hiszen a beszédben elhangzott: ezt a díjat Magyarország legjobbjai kapják, akik sokat tettek a nemzetért.
– vallotta be.
Réka a posztjában felelevenítette azt is, hogy tinédzserként még a testnevelő tanára akarta megbuktatni, mondván: „genetikai selejt”. Ő azonban bebizonyította az ellenkezőjét, és ma már évtizedek óta emberek tízezreit ösztönzi mozgásra és egészséges életmódra.
A cél továbbra is ugyanaz: minél több embernek segíteni abban, hogy egészségesen éljen. Mert az egészség nem minden, de nélküle minden semmi
– fogalmazott.