Magyar Ezüst Érdemkereszt

1 órája

Rangos állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Címkék#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#ezüst érdemkereszt#ünnep#díj#Rubint Réka

Állami kitüntetéssel ismerték el a jászberényi születésű Rubint Réka több évtizedes munkáját. A fitneszedző a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át, amit hatalmas megtiszteltetésként és új erőforrásként él meg a folytatáshoz.

Szoljon.hu

Nagy nap volt a keddi Rubint Réka életében, az ország legismertebb fitneszedzője az államalapítás ünnepe alkalmából vehette át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A díjat Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a Bálnában, Réka pedig bevallotta, hogy nagyon meghatódott a pillanatban.

Rangos elismerést kapott Rubint Réka.
Állami kitüntetést kapott Rubint Réka 
Fotó: bors

Rubint Réka rengeteg erőt kapott a folytatáshoz

A fitneszlady a közösségi oldalán és a Borsnak is mesélt érzéseiről. Mint mondta, szinte el sem hitte, hogy ekkora megtiszteltetés érte, hiszen a beszédben elhangzott: ezt a díjat Magyarország legjobbjai kapják, akik sokat tettek a nemzetért. 

Rengeteg erőt kaptam most a folytatáshoz

– vallotta be.

Réka a posztjában felelevenítette azt is, hogy tinédzserként még a testnevelő tanára akarta megbuktatni, mondván: „genetikai selejt”. Ő azonban bebizonyította az ellenkezőjét, és ma már évtizedek óta emberek tízezreit ösztönzi mozgásra és egészséges életmódra.

A cél továbbra is ugyanaz: minél több embernek segíteni abban, hogy egészségesen éljen. Mert az egészség nem minden, de nélküle minden semmi 

– fogalmazott.

 

