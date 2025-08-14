augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Rubint Rella a nyüzsgést hátrahagyva a magyar tenger partján pihent – mutatjuk a képeket!

Címkék#Rubint Rella#Sziget Fesztivál#pihenés#Balaton#celebfigyelő

A fesztiválforgatag után egy csendesebb pillanatra vágyott Rubint Rella. A Balaton partján töltött pár napot, ahol naplementében készült fotóját meg is osztotta követőivel.

Parzsol Krisztina

Mozgalmas időszak áll Rubint Rella mögött, ugyanis nemrég még a Sziget Fesztiválon tűnt fel, most viszont már a Balaton partján töltődött fel, derült ki legújabb Instagram-posztjából. Az influenszer és életmód-tanácsadó rendszeresen beszél arról, mennyire fontos az egyensúly a mozgás, a munka és a pihenés között. Mostani posztja is ezt az üzenetet közvetíti: néha meg kell állni, és teret adni a feltöltődésnek. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu