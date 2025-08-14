Rubint Rella a nyüzsgést hátrahagyva a magyar tenger partján pihent – mutatjuk a képeket!

Mozgalmas időszak áll Rubint Rella mögött, ugyanis nemrég még a Sziget Fesztiválon tűnt fel, most viszont már a Balaton partján töltődött fel, derült ki legújabb Instagram-posztjából. Az influenszer és életmód-tanácsadó rendszeresen beszél arról, mennyire fontos az egyensúly a mozgás, a munka és a pihenés között. Mostani posztja is ezt az üzenetet közvetíti: néha meg kell állni, és teret adni a feltöltődésnek.



