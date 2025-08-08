augusztus 8., péntek

Kereszttűzbe került

15 perce

Durva kritikák érték Rubint Rellát – ez a ruha verte ki a biztosítékot

Címkék#Sziget Fesztivál#fesztivál#kritika#szett#Rubint Rella

A népszerű fitneszedző a Szigeten próbált kikapcsolódni, de a követői egy része éles szavakkal támadta meg a megjelenése miatt. Durva kritikákat kapott egy egyszerű fesztiválszett miatt Rubint Rella.

Parzsol Krisztina

Rubint Rella nehéz időszakon megy keresztül, hiszen május végén egy fekete-fehér fotóval jelentette be, hogy véget ért a házassága Novothny Somával. A válás lelkileg megviselte, saját bevallása szerint gyakran küzd álmatlansággal is. Éppen ezért nem meglepő, hogy próbálja elterelni a figyelmét és feltöltődni. Ennek egyik módja volt, hogy kilátogatott a Sziget Fesztiválra.

rubint rella
Rubint Rella a Sziget Fesztiválon viselt szettjével osztotta meg követőit 
Forrás: Rubint Rella Instagram-oldala

A fitneszedző az eseményről több képet is megosztott a közösségi oldalán, ahol egy fehér, csipkés, áttetsző ruhát visel, amit fekete kalappal tett teljessé. Bár sok rajongója elismerően szólt a megjelenéséről, többen kemény kritikákat fogalmaztak meg – volt, aki egyenesen azt írta: „50 évesnek nézel ki”.

Rubint Rella a képek mellé ezt írta:

Por a csizmámon, tűz a szívemben, basszus a mellkasomban.

Úgy tűnik azonban, hogy a követői nem mindegyike értékelte a fesztiválos hangulatot és a merész megjelenést – olvasható a Ripost oldalán. A kommentek között akadt bőven bántó hozzászólás is, ami újabb terhet jelenthet Rella számára ebben az amúgy is nehéz időszakban.


 

 

