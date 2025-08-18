Rubint Rella nemcsak ünnepelt, hanem tanított is – ezt üzeni a világnak

Rubint Rella 28 éves lett, és ezt egy meghitt, baráti körben eltöltött születésnapi bulival ünnepelte.

Rubint Rella rendhagyó módon ünnepelte születésnapját

Forrás: Rubint Rella Instagram-oldala

A közösségi oldalán megosztott videón őszinte mosolyok láthatóak, de a legnagyobb figyelmet talán mégsem a dekoráció vagy a torta kapta, hanem egy rövid, ám annál mélyebb üzenet, ami a képkockákra volt írva:

Ne felejtsd el megfordítani a kamerát.

Ezzel Rella arra szeretett volna emlékeztetni minket, hogy ne csak saját arcunkat örökítsük meg a fényképeken és videókon, hanem azokét is, akik mellettünk állnak a családot, barátokat, társakat. Azokat, akik nélkül sokkal kevesebb lenne az életünk.

Rubint Rella nem csak ünnepelt, tanított is

Rubint Rella követői már megszokhatták, hogy az influenszer tartalmai nemcsak esztétikusak, hanem gyakran rejtenek személyes értékeket is. Ez a születésnap más volt, mint a többi, hiszen a hozzá tartozó gondolatok mély üzenetet is hordoztak.