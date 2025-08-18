augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Rubint Rella nemcsak ünnepelt, hanem tanított is – ezt üzeni a világnak

Vidám hangulat, barátok, torta. Rubint Rella nemcsak a pillanat örömét osztotta meg követőivel, hanem egy kedves, mégis fontos üzenetet is.

Parzsol Krisztina

Rubint Rella 28 éves lett, és ezt egy meghitt, baráti körben eltöltött születésnapi bulival ünnepelte. 

Rubint Rella
Rubint Rella rendhagyó módon ünnepelte születésnapját
Forrás: Rubint Rella Instagram-oldala

A közösségi oldalán megosztott videón őszinte mosolyok láthatóak, de a legnagyobb figyelmet talán mégsem a dekoráció vagy a torta kapta, hanem egy rövid, ám annál mélyebb üzenet, ami a képkockákra volt írva: 

Ne felejtsd el megfordítani a kamerát.

Ezzel Rella arra szeretett volna emlékeztetni minket, hogy ne csak saját arcunkat örökítsük meg a fényképeken és videókon, hanem azokét is, akik mellettünk állnak a családot, barátokat, társakat. Azokat, akik nélkül sokkal kevesebb lenne az életünk.

Rubint Rella nem csak ünnepelt, tanított is

Rubint Rella követői már megszokhatták, hogy az influenszer tartalmai nemcsak esztétikusak, hanem gyakran rejtenek személyes értékeket is. Ez a születésnap más volt, mint a többi, hiszen a hozzá tartozó gondolatok mély üzenetet is hordoztak.

 

