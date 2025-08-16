Igazi sztárdömping volt a szolnoki kávézóban, életre szóló élménnyel gazdagodtak a jelenlévők

Igazi sztárvendégek érkeztek szombaton délelőtt a Magister kávézóba Szolnokon, ahol a vendéglátóhely nyereményjátékának szerencsés nyertesei közösen kávézhattak kedvenceikkel. Az eseményen részt vett Csuti, Stohl András, Kabát Péter és Curtis is, akik jó hangulatban beszélgettek a rajongókkal. A közvetlen hangulatú rendezvény maradandó élményt nyújtott mindenkinek, aki részese lehetett ennek a nem mindennapi kávézásnak.