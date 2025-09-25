1 órája
Sereghajtók lettek Curtisék az Ázsia Expressz legújabb részében
Már megszokhattuk, hogy Judie és Curtis rendesen hasít a TV2 Ázsia Expressz című műsorában, rendszerint az élen teljesítenek, és sorra gyűjtik nyakukba az érmeket. Ám úgy tűnik, mintha elfáradtak volna, a legutóbbi részben ugyanis nem muzsikáltak a legjobban.
Folytatódik az indonéz kaland a TV2 Ázsia Expressz című műsorában, amelynek legújabb epizódja igazi játékot hozott – pontosabban bábjátékot. A versenyzők ezúttal Indonézia egyik különleges kulturális értékével, a wayang kulit-tal, azaz az árnyjáték művészetével ismerkedhettek meg. De ne szaladjunk ennyire előre!
Bábszínházba repített az Ázsia Expressz
Már a nap elején újdonsággal találkozhattak a show versenyzői: megismerkedtek a jamuval, ezzel az ősi, hagyományos gyógynövényes itallal, amely hatalmas energialöketet ad fogyasztójának. Számos fajtája ismert, mindegyik más-más problémára nyújt megoldást. Judie és Curtis például egy olyan változatot kapott, amely a dührohamok és a stressz enyhítésére szolgál. Nem is véletlenül – ahogy Paula és Rita viccesen megjegyezte, Curtisnek rá is fér, amit ő maga sem tagadott.
Bár a szerelmespár ügyesen vette az első akadályt, mégis az utolsók között végeztek, és a stoppolás sem alakult túl fényesen, így a következő helyszínre sereghajtóként érkeztek.
Ott Indonézia híres hagyományos bábjátéka, a wayang kulit került középpontba. A játékosoknak saját kezűleg kellett elkészíteniük papírbábjaikat, amelyeket a védett páros bírált. Bár ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Judie és Curtis örültek a lányoknak, akik jóindulatúan értékelték a kézügyességüket.
A páros ezután igyekezett olyan előadást bemutatni, amely a nyelvi akadályok ellenére is érthető volt – és a tervük bevált: a gyerekek hangos nevetéssel jutalmazták őket. Ez a siker némileg kárpótolta őket azért, hogy ismét az utolsók között érkeztek Ördög Nórához. Aggodalomra azonban nincs okuk, hiszen jelenleg ők azok, akik a legtöbb érmével büszkélkedhetnek a versenyben.
