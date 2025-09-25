Sereghajtók lettek Curtisék az Ázsia Expressz legújabb részében

szeptember 25., csütörtök

Már megszokhattuk, hogy Judie és Curtis rendesen hasít a TV2 Ázsia Expressz című műsorában, rendszerint az élen teljesítenek, és sorra gyűjtik nyakukba az érmeket. Ám úgy tűnik, mintha elfáradtak volna, a legutóbbi részben ugyanis nem muzsikáltak a legjobban.

Dobos Zsófia Tünde

Folytatódik az indonéz kaland a TV2 Ázsia Expressz című műsorában, amelynek legújabb epizódja igazi játékot hozott – pontosabban bábjátékot. A versenyzők ezúttal Indonézia egyik különleges kulturális értékével, a wayang kulit-tal, azaz az árnyjáték művészetével ismerkedhettek meg. De ne szaladjunk ennyire előre!

Utolsóként végzett Judie és Curtis az Ázsia Expressz legújabb részében
Nehezen napon van túl Judie és Curtis az Ázsia Expresszben
Forrás: bors.hu

Bábszínházba repített az Ázsia Expressz

Már a nap elején újdonsággal találkozhattak a show versenyzői: megismerkedtek a jamuval, ezzel az ősi, hagyományos gyógynövényes itallal, amely hatalmas energialöketet ad fogyasztójának. Számos fajtája ismert, mindegyik más-más problémára nyújt megoldást. Judie és Curtis például egy olyan változatot kapott, amely a dührohamok és a stressz enyhítésére szolgál. Nem is véletlenül – ahogy Paula és Rita viccesen megjegyezte, Curtisnek rá is fér, amit ő maga sem tagadott.

Bár a szerelmespár ügyesen vette az első akadályt, mégis az utolsók között végeztek, és a stoppolás sem alakult túl fényesen, így a következő helyszínre sereghajtóként érkeztek.

Ott Indonézia híres hagyományos bábjátéka, a wayang kulit került középpontba. A játékosoknak saját kezűleg kellett elkészíteniük papírbábjaikat, amelyeket a védett páros bírált. Bár ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Judie és Curtis örültek a lányoknak, akik jóindulatúan értékelték a kézügyességüket.

A páros ezután igyekezett olyan előadást bemutatni, amely a nyelvi akadályok ellenére is érthető volt – és a tervük bevált: a gyerekek hangos nevetéssel jutalmazták őket. Ez a siker némileg kárpótolta őket azért, hogy ismét az utolsók között érkeztek Ördög Nórához. Aggodalomra azonban nincs okuk, hiszen jelenleg ők azok, akik a legtöbb érmével büszkélkedhetnek a versenyben.

 

 

