Sereghajtók lettek Curtisék az Ázsia Expressz legújabb részében

Folytatódik az indonéz kaland a TV2 Ázsia Expressz című műsorában, amelynek legújabb epizódja igazi játékot hozott – pontosabban bábjátékot. A versenyzők ezúttal Indonézia egyik különleges kulturális értékével, a wayang kulit-tal, azaz az árnyjáték művészetével ismerkedhettek meg. De ne szaladjunk ennyire előre!

Nehezen napon van túl Judie és Curtis az Ázsia Expresszben

Bábszínházba repített az Ázsia Expressz

Már a nap elején újdonsággal találkozhattak a show versenyzői: megismerkedtek a jamuval, ezzel az ősi, hagyományos gyógynövényes itallal, amely hatalmas energialöketet ad fogyasztójának. Számos fajtája ismert, mindegyik más-más problémára nyújt megoldást. Judie és Curtis például egy olyan változatot kapott, amely a dührohamok és a stressz enyhítésére szolgál. Nem is véletlenül – ahogy Paula és Rita viccesen megjegyezte, Curtisnek rá is fér, amit ő maga sem tagadott.

Bár a szerelmespár ügyesen vette az első akadályt, mégis az utolsók között végeztek, és a stoppolás sem alakult túl fényesen, így a következő helyszínre sereghajtóként érkeztek.

Ott Indonézia híres hagyományos bábjátéka, a wayang kulit került középpontba. A játékosoknak saját kezűleg kellett elkészíteniük papírbábjaikat, amelyeket a védett páros bírált. Bár ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Judie és Curtis örültek a lányoknak, akik jóindulatúan értékelték a kézügyességüket.

A páros ezután igyekezett olyan előadást bemutatni, amely a nyelvi akadályok ellenére is érthető volt – és a tervük bevált: a gyerekek hangos nevetéssel jutalmazták őket. Ez a siker némileg kárpótolta őket azért, hogy ismét az utolsók között érkeztek Ördög Nórához. Aggodalomra azonban nincs okuk, hiszen jelenleg ők azok, akik a legtöbb érmével büszkélkedhetnek a versenyben.