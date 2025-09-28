szeptember 28., vasárnap

Curtis felesége pályára lépett: így kezdte a szezont Judie Cegléden

Curtis felesége, Judie nemcsak a rapper oldalán, hanem a kosárlabdapályán is igazi sztár.

Curtis felesége pályára lépett: így kezdte a szezont Judie Cegléden

Judie, a ceglédi kosárlabdacsapat oszlopos tagja az Instagram-oldalán osztotta meg, hogyan kezdődött számára az új szezon. A Cegléd színeiben lépett pályára, ahol már a nyitómeccsen nagy lelkesedéssel mutatta meg, hogy a kosárlabda továbbra is az élete része.

Minden ugyanaz, csak a név lett más

 – írta posztjában. A kommenteknél záporoztak a szívecskék és a támogatások, köztük Curtis üzenete is, aki mindig büszkén áll mellette.

 

