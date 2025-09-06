56 perce
Hatalmas balhéba fulladt az Ázsia Expressz első szavazása, Curtisék voltak a középpontban
A nulladik nap sérelmei és az elmúlt, rendkívül küzdelmes hét minden feszültsége felszínre tört az Ázsia Expressz szavazásán. A korábban Lakatos Leventével és párjával, Dulin Mettával összetűzésbe került Széki Attila, Curtis és felesége, Barnai Judit ezúttal sem rejtették véka alá érzéseiket.
Egy félreértés volt az origója annak a feszültségnek, ami az Ázsia Expressz nulladik, bemelegítő napján robbant ki a játékosok között. A történéseket másképp értelmezték a párok, így az előző két szezonban a ceglédi kosárlabdacsapatnál játszó Barnai Judit és férje, Széki Attila „Curtis” került a pénteki szavazás középpontjába.
A Bors.hu szerint a játékosok és a nézők közt is megoszlanak a vélemények, hogy kinek volt igaza a kérdéses helyzetben, mindenesetre komoly vita és szitkozódás alakult ki a hetekig tartó verseny első mérföldköve alkalmával. Talán ez is befolyással lehetett arra, hogy a szerdai adásban a repper nekiesett a feleségének és a kamerák előtt vesztek össze.
Nem kímélte vitapartnerét Curtis
