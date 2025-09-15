Celebfigyelő
23 perce
Romantikus üzenettel ünnepelte első hónapfordulóját Curtis és Judie
Egy hónap telt el azóta, hogy Curtis, vagyis Széki Attila és szerelme, Barnai Judit kimondták a boldogító igent. A sztárpár most egy romantikus fotóval és egy játékos megjegyzéssel idézte fel a nagy napot.
Curtis és Judie Instagramon osztották meg az esküvő napjáról készült meghitt fotót, mely alá Judie csak ennyit írt: „1 hónapja! De ki számolja???”.
A bejegyzés percek alatt hatalmas figyelmet kapott, sztárok, barátok és rajongók egyaránt gratuláltak nekik kiemelve, milyen szép harmóniában élnek. A rapperből lett családapa és a Cegléden kosárlabdázó felesége láthatóan sugárzik a boldogságtól, amit követőik is örömmel fogadnak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre