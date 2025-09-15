Romantikus üzenettel ünnepelte első hónapfordulóját Curtis és Judie

Curtis és Judie Instagramon osztották meg az esküvő napjáról készült meghitt fotót, mely alá Judie csak ennyit írt: „1 hónapja! De ki számolja???”.

Egy meghitt pillanat Barnai Judit, Judie és Széki Attila, Curtis esküvőjéről

Fotó: Barnai Judit Instagram-oldala

A bejegyzés percek alatt hatalmas figyelmet kapott, sztárok, barátok és rajongók egyaránt gratuláltak nekik kiemelve, milyen szép harmóniában élnek. A rapperből lett családapa és a Cegléden kosárlabdázó felesége láthatóan sugárzik a boldogságtól, amit követőik is örömmel fogadnak.