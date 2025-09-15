szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

58 perce

Romantikus üzenettel ünnepelte első hónapfordulóját Curtis és Judie

Címkék#Curtis#Széki Attila#Judie#Barnai Judit

Egy hónap telt el azóta, hogy Curtis, vagyis Széki Attila és szerelme, Barnai Judit kimondták a boldogító igent. A sztárpár most egy romantikus fotóval és egy játékos megjegyzéssel idézte fel a nagy napot.

Szoljon.hu

Curtis és Judie Instagramon osztották meg az esküvő napjáról készült meghitt fotót, mely alá Judie csak ennyit írt: „1 hónapja! De ki számolja???”.

curtis, barnai judit, judie, szeki attila
Egy meghitt pillanat Barnai Judit, Judie és Széki Attila, Curtis esküvőjéről
Fotó: Barnai Judit Instagram-oldala

A bejegyzés percek alatt hatalmas figyelmet kapott, sztárok, barátok és rajongók egyaránt gratuláltak nekik kiemelve, milyen szép harmóniában élnek. A rapperből lett családapa és a Cegléden kosárlabdázó felesége láthatóan sugárzik a boldogságtól, amit követőik is örömmel fogadnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu