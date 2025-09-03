Családi versenyzés lett a szenvedélyből

Csodálatos hetet élt át Debreczeni Dóra, ugyanis nem csak szenvedélyének, a futásnak hódolhatott, de mindezt férje és kisfia oldalán tehette meg, és így még hatalmasabb élményként élte meg a világ egyik leghíresebb, egyhetes terepultramaratoni futóversenyét.

Debreczeni Dóra és családja a terepfutás őshazájában

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Debreczeni Dóra – „Nehéz szavakba önteni ezt a rengeteg érzést...”

Ahogy írja, alig tudja szavakba önteni az érzésit, melyeket az elmúlt egy hét adott neki és a családjának. Egymást támogatva indultak el a terepfutás őshazájában rendezett Ultra-Trail du Mont-Blanc futóversenyen, ahol Zalán a Mini UTMB-t, Zarándy András a 100k-t és Dóra a 60km-t hozta le teljes erőbedobással.

Azonban nem csak a családja összetartása vitte előre a versenypályán, hanem maga a hegyek látványa és az erő, a szellemiség, a terepfutó összetartás, mely a versenyt jellemezte egész héten. Elmondása szerint ezt semmivel se lehet összehasonlítani.