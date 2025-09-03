38 perce
Családi versenyzés lett a szenvedélyből
Egy szenvedély, mely mára a családot összetartó élménnyé vált. Debreczeni Dóráról tudjuk, hogy szereti a világ legszebb helyein lefutni a hosszú távokat. Ezúttal nem egyedül tette ezt meg, ugyanis férjével és kisfiával indult el a UTMB versenyen.
Csodálatos hetet élt át Debreczeni Dóra, ugyanis nem csak szenvedélyének, a futásnak hódolhatott, de mindezt férje és kisfia oldalán tehette meg, és így még hatalmasabb élményként élte meg a világ egyik leghíresebb, egyhetes terepultramaratoni futóversenyét.
Debreczeni Dóra – „Nehéz szavakba önteni ezt a rengeteg érzést...”
Ahogy írja, alig tudja szavakba önteni az érzésit, melyeket az elmúlt egy hét adott neki és a családjának. Egymást támogatva indultak el a terepfutás őshazájában rendezett Ultra-Trail du Mont-Blanc futóversenyen, ahol Zalán a Mini UTMB-t, Zarándy András a 100k-t és Dóra a 60km-t hozta le teljes erőbedobással.
Azonban nem csak a családja összetartása vitte előre a versenypályán, hanem maga a hegyek látványa és az erő, a szellemiség, a terepfutó összetartás, mely a versenyt jellemezte egész héten. Elmondása szerint ezt semmivel se lehet összehasonlítani.
A versenyzésem igazából csak egy darab volt a kirakósból! Az, amit haza viszek a lelkemben az ennél sokkal de sokkal több! Hol sírtam, hol nevettem, hol szorítottam a fogam, bőgtem mások rajtján, mások befutóján. Egy héten keresztül olyan érzelmek tomboltak bennem, ami elképesztő.
Mutatunk tíz magyar filmet és sorozatot, amelyet vétek lenne kihagyni!
Csodás természetképekből nyílt kiállítás Szolnokon, fotókon mutatjuk az alkotásokat