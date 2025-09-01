szeptember 1., hétfő

2 órája

Pihenőpályán Détár Enikő, lesifotós kapta lencsevégre nyaralásán

Címkék#nyaralás#Détár Enikő#színésznő

Igazi energiabombaként vetette bele magát a nyárba. Szinte alig láttuk pihenni Détár Enikőt, vakáció helyett, folyamatosan fellépésekre járt. Hol színházi szerepeiben csillogtatta meg színészi tehetségét, hol pedig a DÍVÁK-al varázsolt igazi ABBA hangulatot. Viszont az augusztus utolsó hétvégéjét ő is rendesen kihasználta.

Dobos Zsófia Tünde

Fellépés fellépés hátán – leginkább ez jellemezte Détár Enikő nyarát, s ahogy ő is elmondta egy reggeli műsorban, igazából csak három napot tudott pihenni családja körében. Azóta viszont sikerült bepótolnia a nyaralást: koktéllal a kezében, a napsütésben kapta lencsevégre házi lesifotósa.

Détár Enikő Balatonkenesén
Koktéllal a kezében, jól megérdemelt pihenőnapján Détár Enikő
Forrás: Détár Enikő Hivatalos Facebook-oldala

Détár Enikő nyaralni ment

Balatonkenesén töltötte álomnapját a szolnoki születésű színésznő, a csodálatos magyar tenger partján. Bár csak két napot sikerült kivennie feszített munkarendjéből, maximálisan kihasználta a nyár utolsó napjait, és rengeteg szép emléket gyűjtöttek párjával Kiss Péterrel. Az elkészült kép, melyet házi paparazzi fotósa készített – ahogy Enikő írta – méltán mutatja, nincs mit szégyellnie a művésznőnek. Ahogy megszokhattuk tőle, hivatalos oldalán sokszor tesz őszinte vallomást a nőiség megélésérő, és annak bátor felvállalásáról. Nyaralásán készült fotóján ezt maximálisan át is adja.

 

