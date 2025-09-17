Celebfigyelő
1 órája
Eső ide vagy oda, Fehér Krisztián óriásit bulizott a rajongókkal
Fehér Krisztián ismét bebizonyította, hogy bárhol képes hatalmas bulit csinálni, még rossz időben is.
Forrás: Fehér Krisztián Instagram-oldala
Fehér Krisztián minden fellépése garantáltan különleges élmény, ez alól Királyhelmec sem volt kivétel. Bár az időjárás nem volt túl kegyes, a rajongók így is hatalmas tömegben gyűltek össze, hogy együtt bulizzanak kedvencükkel. Krisztián megható sorokkal köszönte meg rajongóinak az estét:
Hálás köszönet hogy ilyen időben is buliztatok velem ráadásul nem is akármilyet! Köszönjük Királyhelmec!
Egy biztos, hogy aki ott volt, az egy felejthetetlen buliról térhetett haza.
