Eső ide vagy oda, Fehér Krisztián óriásit bulizott a rajongókkal

Fehér Krisztián ismét bebizonyította, hogy bárhol képes hatalmas bulit csinálni, még rossz időben is.

Fehér Krisztián minden fellépése garantáltan különleges élmény, ez alól Királyhelmec sem volt kivétel. Bár az időjárás nem volt túl kegyes, a rajongók így is hatalmas tömegben gyűltek össze, hogy együtt bulizzanak kedvencükkel. Krisztián megható sorokkal köszönte meg rajongóinak az estét:

Hálás köszönet hogy ilyen időben is buliztatok velem ráadásul nem is akármilyet! Köszönjük Királyhelmec!

Egy biztos, hogy aki ott volt, az egy felejthetetlen buliról térhetett haza.

 

