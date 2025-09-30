szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Hosszú hallgatás után végre hírt adott magáról Fehér Krisztián

Címkék#Fehér Krisztián#x-faktor#koncert

A rajongók már találgatták, mi történt kedvenc énekesükkel? Fehér Krisztiántól megszokhattuk, hogy a nyáron szinte napi szinten posztolt, koncertet koncertre halmozott és feltüzelte a bulizókat. Öt hónapja viszont mintha visszavonult volna és két fellépésén kívül nem is tudhattuk, hogy mi történik vele. Most végre magyarázatot adott.

Dobos Zsófia Tünde

Legutóbb Királyhelmecen és Kunhegyesen találkozhattak Fehér Krisztiánnal a rajongók. Utóbbi egy turné első állomását jelentette a magyar énekesnek. Azonban a nyárhoz képest egy kicsit visszafogottabb koncertsorozatnak tűnik, pedig tudhatjuk, követői alig tudnak betelni a sztárral, rendszerint megtöltik a nézőteret, és szinte kapkodnak bálványuk után. Hogy miért ez az „eltűnés”? Most végre választ adott!

Fehér Krisztián érzéseiről posztolt
Hosszú hallgatás után beszélt érzéseiről Fehér Krisztián
Forrás: Fehér Krisztián Instagram-oldala

Mi történt Fehér Krisztiánnal?

Mindenki megnyugodhat, nem történt semmi komoly Krisztiánnal, csak picit relaxált, ami valljuk be, rá is vért a nyári megfeszített tempó után. Szünete alatt nem válaszolt senkinek, de ígéri, hogy most már lesz mindenkinek, és utólag válaszolni is fog az üzenetekre. Visszatértére pedig mi sem lehetett volna nagyobb esemény, mint egy kunhegyesi fellépés, abban a városban, ahol született az X-faktor győztes. Legutóbb tett bejegyzésében hálával telve ír az eseményről.

Nagyon nagy dolog volt az életemben, karrierem során, hogy itt léphettem fel!

Bár most úgymond egy kisebb koncerttel örvendeztette meg a nagyérdeműt, már most terveket szövöget és reméli, hogy legközelebb nagyműsorral, nagyzenekarral tud hazamenni, és még nagyobb bulit tud csapni. 

Itt azonban még nem állt meg a fiatal fiú, újfent sikerült felcsigáznia a rajongói kíváncsiságát, mivel bejegyzése végén azt is közölte, hogy hamarosan új videóval érkezik, amiben nagy bejelentést tesz majd.

 

