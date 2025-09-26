Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak

Jótékonykodik Görög Zita. A modell-műsorvezető Instagram-videóban osztotta meg a követőivel, hogy gyűjtést hozott létre a karateedző által felrúgott kisfiú és édesanyja számára, hogy új életet kezdhessenek.

Görög Zita Instagram oldalán osztotta meg a követőivel, hogy gyűjtést hozott létre a karateedző által felrúgott kisfiú és édesanyja számára

Édesanyjával elöltözik Roli, a bántalmazott fiú

Bár most mástól hangos a sajtó, de ne feledkezzünk meg azokról sem, akik korábban kerültek a médiahírek középpontjába: Juditról és Roliról. Ő az a kisfiú, akit felrúgott tavaly a kalandparkban a karateedző – így kezdte üzenetét Görög Zita friss videójában az Instagram-oldalán.

Az édesanya most úgy döntött, hogy környezetváltozásra van szükségük. Akkor tudja a gyermekét védeni, és akkor tudnak leginkább gyógyulni ebből a traumából, ha máshol kezdenek új életet

– számolt be a modell-műsorvezető.

Videójában örömmel mondta el, hogy valami csoda folytán 24 óra alatt sikerült nekik új iskolát, Juditnak új munkahelyet és a nap végére még albérletet is találnia. Elképesztően hálás azért, hogy barátságos fogadtatásban lesz részük.

Görög Zita segít és segítséget kér a családnak

Hozzátette: vállalja a költöztetést, illetve az új lakhely berendezését, de az első 2-3 hónapban további segítségre lenne szükség ahhoz, hogy a változás minél könnyebben menjen a családnak.

Amíg Judit nem kapja meg az első fizetését, amíg két helyre – otthon is – kell majd fizetnie neki a rezsit, addig szüksége lenne egy kis támogatásra. Azt gondolom, hogyha megtehetjük, hogy egy kávé vagy csokoládé árával támogatjuk, akkor tegyük meg. Ha valaki többel, akkor én azért nagyon hálás vagyok, és Judit is

– hangsúlyozta hálával a hangjában Görög Zita.

Arról is szólt, hogy a kisfiú édesanyja nem szeret segítséget kérni, nem az a fajta nő, aki könnyen fogad el bármit is.

– Nehezen adta hozzájárulását ahhoz is, hogy elkészítsem ezt a videót – emelte ki a modell, aki végül azt is elérte, hogy a poszt alatt megjelenítse a bankszámlaszámát, amelyre utalni lehet.