Újabb Groovehouse sláger a láthatáron

Ki ne ismerné a Vándor, a Hajnal vagy a Ha újra látom magyar slágereket, és még csak egy párat említettünk. Már a címeket olvasva elkezdhetjük dúdolni a népszerű Groovehouse számokat, és úgy tűnik tovább bővül a paletta. Judy Instagram bejegyzésében osztotta meg az örömhírt a rajongókkal.

Hamarosan érkezik a Groovehouse legújabb száma

Forrás: Judy Instagram-oldala

Már számolnak vissza a Groovehouse rajongók

Hamarosan… ❤️

– írta Judy a bejegyzésében. Rejtélyes kép, csak egy helyszínt sejthetünk, valamint a közelgő zeneszám hangulatát. A „Miért lennél más?” címet viselő dal első hangzásra melankolikusnak, romantikusnak ígérkezik, ráadásul a New Level Empirie-el készített közös zenei kollaborációról van szó. A megjelenés pontos dátuma ugyan nem derült ki, de a rajongók már most be vannak zsongva a hír hallatán. Többen is írták, hogy már alig várják, és már most számolják a napokat.