Megvillantotta a kockahasát Hegyes Berci

Pár napja még Mihályfi Luca falatnyi bikinijéről beszélt az internet népe, most úgy tűnik, Hegyes Berci is megmutatja azt, amije van.

Komment-cunamit indított Hegyes Berci fotója

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci számára a nyár még nem ért véget

A vízpart mellett villantotta meg kockahasát a törökszentmiklósi születésű versenytáncos. Barátnője képét látva, elképzelhető, hogy közös nyaralását töltötte a szerelmes pár. Ezt támaszthatja alá legutóbb posztolt videója is, ahol bemutatta, hol töltötte napjait, mindezt a tőle megszokott humorral fűszerezve.

Azt nem árulta el, hogy hol nyaralt, de a táblán lévő feliratból és a környezetből ítélve, bizton állíthatjuk, hogy nem a magyar tengert választotta kikapcsolódása színhelyéül. Inkább tűnik a spanyol riviéra partjának. Az viszont teljesen biztos, hogy a komment felrobbant, és a követők ájuldoznak a látványtól.