1 órája
Megvillantotta a kockahasát Hegyes Berci
Miközben sokan már a pulcsit keresik, Hegyes Berci még mindig a nyári napfényben fürdőzik – szó szerint. Egy poszt, amivel nem csak a hőmérsékletet, hanem a kommentelők kedélyeit is tovább fűtötte.
Pár napja még Mihályfi Luca falatnyi bikinijéről beszélt az internet népe, most úgy tűnik, Hegyes Berci is megmutatja azt, amije van.
Hegyes Berci számára a nyár még nem ért véget
A vízpart mellett villantotta meg kockahasát a törökszentmiklósi születésű versenytáncos. Barátnője képét látva, elképzelhető, hogy közös nyaralását töltötte a szerelmes pár. Ezt támaszthatja alá legutóbb posztolt videója is, ahol bemutatta, hol töltötte napjait, mindezt a tőle megszokott humorral fűszerezve.
Azt nem árulta el, hogy hol nyaralt, de a táblán lévő feliratból és a környezetből ítélve, bizton állíthatjuk, hogy nem a magyar tengert választotta kikapcsolódása színhelyéül. Inkább tűnik a spanyol riviéra partjának. Az viszont teljesen biztos, hogy a komment felrobbant, és a követők ájuldoznak a látványtól.