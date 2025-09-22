Vagány fotókat posztolt Hegyes Berci

szeptember 22., hétfő

Újabb fotókat osztott meg Hegyes Berci.

Szoljon.hu

Hegyes Berci, a martfűi származású táncos mostanra nemcsak a színpadon, hanem az Instagramon is hódít. Legutóbbi posztjában laza farmerben, fehér pólóban és fekete bőringben pózolt Budapest belvárosában, és a kép villámgyorsan gyűjtötte be a lájkokat.

Követői nem győzik dicsérni stílusát és magabiztos kiállását – egyesek már most „új kedvenc férfi modelljüknek” kiáltották ki. 

 

