1 órája
Vagány fotókat posztolt Hegyes Berci
Újabb fotókat osztott meg Hegyes Berci.
Hegyes Berci, a martfűi származású táncos mostanra nemcsak a színpadon, hanem az Instagramon is hódít. Legutóbbi posztjában laza farmerben, fehér pólóban és fekete bőringben pózolt Budapest belvárosában, és a kép villámgyorsan gyűjtötte be a lájkokat.
Követői nem győzik dicsérni stílusát és magabiztos kiállását – egyesek már most „új kedvenc férfi modelljüknek” kiáltották ki.
