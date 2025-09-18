szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Curtis felesége a legédesebb pillanatot osztotta meg, mindenki elolvadt a képektől

Címkék#pillanat#Judie#érték#kutya#mosoly#celebfigyelő

Judie ezúttal nem a pályára, hanem az otthon melegébe engedett bepillantást.

Szoljon.hu
Curtis felesége a legédesebb pillanatot osztotta meg, mindenki elolvadt a képektől

Forrás: Barnai Judit Instagram-oldala

Judie legfrissebb Instagram-bejegyzése pillanatok alatt mosolyt csalt követői arcára. A képen békésen fekszik két kutyájával összebújva, mintha az egész világ megállt volna egy rövid időre.

Cseppjeim

 – írta röviden a bejegyzéshez, és a kommentekből azonnal látszott, mennyire megérintette az embereket ez az egyszerű, mégis nagyon őszinte pillanat. Ez a fotó is azt bizonyítja, hogy a valódi értékek nem a csillogásban, hanem az apró, meghitt mindennapokban rejlenek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu