1 órája
Curtis felesége a legédesebb pillanatot osztotta meg, mindenki elolvadt a képektől
Judie ezúttal nem a pályára, hanem az otthon melegébe engedett bepillantást.
Forrás: Barnai Judit Instagram-oldala
Judie legfrissebb Instagram-bejegyzése pillanatok alatt mosolyt csalt követői arcára. A képen békésen fekszik két kutyájával összebújva, mintha az egész világ megállt volna egy rövid időre.
Cseppjeim
– írta röviden a bejegyzéshez, és a kommentekből azonnal látszott, mennyire megérintette az embereket ez az egyszerű, mégis nagyon őszinte pillanat. Ez a fotó is azt bizonyítja, hogy a valódi értékek nem a csillogásban, hanem az apró, meghitt mindennapokban rejlenek.
