Kis Grófo posztja felrobbantotta a netet – kiderült, kié lesz az új dal

Kis Grófo életében mindig fontos szerepet játszott a család, most pedig a fia is megmutatja, hogy a zene a vérében van. A népszerű előadó közösségi oldalán osztotta meg a hírt miszerint hamarosan érkezik fia új dala. A rajongók rögtön izgatottan reagáltak, hiszen úgy tűnik, hogy az új generáció folytatja a családi hagyományt a színpadon.

