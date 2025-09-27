Kis Grófo posztja felrobbantotta a netet – kiderült, kié lesz az új dal

szeptember 27., szombat

Kis Grófo ismét hallat magáról. Közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan érkezik fia legújabb dala, amelynek már a címe is sejteti, hogy nagy sláger lehet belőle.

Szoljon.hu

Kis Grófo életében mindig fontos szerepet játszott a család, most pedig a fia is megmutatja, hogy a zene a vérében van. A népszerű előadó közösségi oldalán osztotta meg a hírt miszerint hamarosan érkezik fia új dala. A rajongók rögtön izgatottan reagáltak, hiszen úgy tűnik, hogy az új generáció folytatja a családi hagyományt a színpadon.

