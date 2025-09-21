Nem tud megálljt parancsolni magának Kis Grófo

Már megszokhattuk a mulatós királytól, hogy mindig megosztja rajongóival fellépéseit. Ez most sem volt másként, mosolyogva, csillogó szemmel pózolt legutóbbi képén Kis Grófo.

Kis Grófo folyamatosan koncertezik, rajongói nagy örömére

Forrás: Kis Grófo Instagram-oldala

Kis Grófo újra a színpadon

A képen is láthatjuk, hatalmas tömeg gyűlt össze legutóbbi fellépésén is a színpad előtti téren. A csavar az egészben, hogy ez csak az egyik helyszín volt, az énekes bejegyzése szerint, ezen kívül még egy helyen sikongatott érte a közönség, és nem is tervez megállni. Az ő szavaival élve:

2 koncerten túl😀🙏🏼 megyünk tovább 😘

Social media oldala szerint ehhez maximálisan ragaszkodik is, hiszen kevesebb mint egy hét múlva a újabb koncerttel örvendezteti majd meg a magyar mulatós zene szerelmeseit.