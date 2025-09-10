szeptember 10., szerda

Ezért tart távolságot Kis Grófo – őszinte soraival üzent mindeninek

Nem mindennapi üzenetet osztott meg követőivel Kis Grófo egy napsütéses hajóútról.

Parzsol Krisztina
Ezért tart távolságot Kis Grófo – őszinte soraival üzent mindeninek

Forrás: Kis Grófo Instagram-oldala

Egy nyugodt, vízparti pillanatból indult, mégis komoly gondolatokat osztott meg követőivel Kis Grófo legújabb posztjában. A kép mellé pedig egy olyan üzenetet írt, amely többek szerint pontosan megfogalmazza, mire lenne most leginkább szükség:

Élni kell az élettel, mert így a helyes. Nagy a gonoszság a világban, ezért ne engedd magadhoz közel. Foglalkozz magaddal és a közvetlen családoddal, és utána lehet másokkal!

Kis Grófo nem először szól közvetlen hangon követőihez, és úgy tűnik, ez most is betalált.

 

