Celebfigyelő
3 órája
Ezért tart távolságot Kis Grófo – őszinte soraival üzent mindeninek
Nem mindennapi üzenetet osztott meg követőivel Kis Grófo egy napsütéses hajóútról.
Forrás: Kis Grófo Instagram-oldala
Egy nyugodt, vízparti pillanatból indult, mégis komoly gondolatokat osztott meg követőivel Kis Grófo legújabb posztjában. A kép mellé pedig egy olyan üzenetet írt, amely többek szerint pontosan megfogalmazza, mire lenne most leginkább szükség:
Élni kell az élettel, mert így a helyes. Nagy a gonoszság a világban, ezért ne engedd magadhoz közel. Foglalkozz magaddal és a közvetlen családoddal, és utána lehet másokkal!
Kis Grófo nem először szól közvetlen hangon követőihez, és úgy tűnik, ez most is betalált.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre