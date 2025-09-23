1 órája
Kis Grófo családjával hódította meg a belvárost
Kis Grófo ismét megmutatta, hogy a család az első: a szolnoki származású mulatóssztár ritkán látott közös fotót osztott meg szeretteivel, amely pillanatok alatt elvarázsolta rajongóit.
A szolnoki születésű mulatóssztár, Kis Grófo ezúttal nem a színpadon, hanem családja körében hódította meg a közönséget. Az énekes közösségi oldalán osztott meg egy friss fotót, amelyen feleségével és gyermekeivel látható egy elegáns belvárosi étterem előtt.
A rajongók azonnal elárasztották a posztot szívhez szóló kommentekkel, sokan dicsérték a család harmóniáját és stílusát. „Gyönyörű szép család” – írta egyik követője, mások pedig szívecskékkel és mosolygós emotikonokkal fejezték ki rajongásukat.
Grófo az utóbbi időben ritkán mutatja meg gyermekeit a nyilvánosságnak, ezért a közös családi pillanat igazi kuriózumnak számít. A fotón a sztár elegáns zakóban, felesége pedig visszafogott, de sikkes összeállításban látható. A gyerekek mosolya pedig csak még inkább emelte a kép meghitt hangulatát.
A zenész röviden csak ennyit írt a poszt mellé:
Kis Grófo család. A többi magáért beszél.
És valóban, a kép mindent elmond.
Népszerű slágerek, móka és közösség – egy jászberényi csapat nyerte a zenei vetélkedőt – galériával
Közutas autóba csapódott egy kocsi az M4-esen – egy családapa is az életét adta más biztonságáért