Ismert médiaszemélyiség került kapcsolatba vármegyénk egyetlen Kenguru Parkjával

Néhány nappal ezelőtt vetítették először a mozikban a Lili és a kenguru című ausztrál családi vígjátékot, a premierre pedig az ismert médiaszemélyiség, Kiszel Tünde is meghívót kapott.

Az esemény érdekessége, hogy tiszaderzsi Kenguru Park is kapott az alkalmon, és kedvezményes belépőt kínál a filmre jegyet váltó nézőknek.