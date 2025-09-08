Celebfigyelő
1 órája
Ismert médiaszemélyiség került kapcsolatba vármegyénk egyetlen Kenguru Parkjával
Mi a közös Kiszel Tündében és a tiszaderzsi Kenguru Parkban? A Lili és a kenguru című film bemutatója.
Néhány nappal ezelőtt vetítették először a mozikban a Lili és a kenguru című ausztrál családi vígjátékot, a premierre pedig az ismert médiaszemélyiség, Kiszel Tünde is meghívót kapott.
Az esemény érdekessége, hogy tiszaderzsi Kenguru Park is kapott az alkalmon, és kedvezményes belépőt kínál a filmre jegyet váltó nézőknek.
