szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Ismert médiaszemélyiség került kapcsolatba vármegyénk egyetlen Kenguru Parkjával

Címkék#Kenguru Park#Lili és a kenguru#Kiszel Tünde

Mi a közös Kiszel Tündében és a tiszaderzsi Kenguru Parkban? A Lili és a kenguru című film bemutatója.

Kiss Ádám

Néhány nappal ezelőtt vetítették először a mozikban a Lili és a kenguru című ausztrál családi vígjátékot, a premierre pedig az ismert médiaszemélyiség, Kiszel Tünde is meghívót kapott.

Az esemény érdekessége, hogy tiszaderzsi Kenguru Park is kapott az alkalmon, és kedvezményes belépőt kínál a filmre jegyet váltó nézőknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu