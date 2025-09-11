Mihályfi Luca pink bikiniben robbantotta fel az internetet, a rajongók nem tudják levenni róla a szemüket

A rajongók újra lázban égnek, ugyanis Mihályfi Luca legfrissebb Instagram-bejegyzése pillanatok alatt hatalmas figyelmet kapott. A 22 éves énekesnő ezúttal egy apró, pink bikiniben mutatta meg alakját.

Mihályi Luca (jobbra) párjával, Hegyes Bercivel nyaral

Fotó: Mihályfi Luca Instagram-oldala

A Bors.hu-nak tűnt fel az a tengerparton készült fotósorozat, amelyen Luca teljesen elvarázsolta rajongóit.

A kommentek között szinte csak dicséreteket olvashatunk, a követők szívecskékkel és elismerő szavakkal halmozzák el kedvencüket.

Bombázó vagy!

– írta az egyik rajongó, míg mások szerint Luca jelenleg az egyik legszexibb magyar sztár.

Mihályfi Luca a szerelmével kapcsolódik ki

Az énekesnő párjával, a martfűi származású Hegyes Bercivel nyaral a tengerparton, bár ezúttal minden bizonnyal Luca bikinis fotóira irányul majd a figyelem.