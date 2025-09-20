Egy igazán tüzes videót osztott meg Hegyes Berci a közösségi oldalán

Nem csak az időjárás forrósodott fel a napokban, de a magyar zenei szféra is tüzesen izzik. Hegyes Berci szerelme, Mihályfi Luca bomba módon robbantotta fel az internetet legújabb videóklipjével, s bemutatta, nem véletlenül hasítottak a TV2 Dancing with the Star showműsorban.

Mihályfi Luca most is bemutatta, profik módján tud táncolni

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

A Niagara erejével zúdult a rajongók nyakába Mihályfi Luca legújabb száma

Nincs egy hete se, hogy Mihályfi Luca közzétette legújabb zenei videóját, melyet a Niagara című számához forgattak, és a mai napon már a 28. helyen trónol a legnagyobb videómegosztó oldal zenei slágerlistáján. A klipben a lány tüzesebb oldalát mutatta meg, mint valaha, melyhez párja, Hegyes Berci is statisztált, ugyanis a táncos jeleneteket együtt készítették el. Ennek backstage felvételeit Berci közösségi oldalán is megosztották, ahol a kommentelők szinte elájultak a kettőjük közötti kémia láttán.