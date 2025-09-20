szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

54 perce

Egy igazán tüzes videót osztott meg Hegyes Berci a közösségi oldalán

Címkék#hegyes berci#Mihályfi Luca#videóklipp#Niagara

Hatalmasat robbant a legnagyobb videómegosztó oldalon Hegyes Berci szerelmének legújabb videóklipje. Mihályfi Luca igazán tüzes látványvilágot álmodott meg, melyben remekül bemutatja, nem véletlenül hasítottak a Dancing with the Star showműsorban. A táncos jelenetek forgatásáról egy videót is megosztottak rajongóiknak.

Dobos Zsófia Tünde

Nem csak az időjárás forrósodott fel a napokban, de a magyar zenei szféra is tüzesen izzik. Hegyes Berci szerelme, Mihályfi Luca bomba módon robbantotta fel az internetet legújabb videóklipjével, s bemutatta, nem véletlenül hasítottak a TV2 Dancing with the Star showműsorban.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci közös jelenete az új videóklippben
Mihályfi Luca most is bemutatta, profik módján tud táncolni
Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

A Niagara erejével zúdult a rajongók nyakába Mihályfi Luca legújabb száma 

Nincs egy hete se, hogy Mihályfi Luca közzétette legújabb zenei videóját, melyet a Niagara című számához forgattak, és a mai napon már a 28. helyen trónol a legnagyobb videómegosztó oldal zenei slágerlistáján. A klipben a lány tüzesebb oldalát mutatta meg, mint valaha, melyhez párja, Hegyes Berci is statisztált, ugyanis a táncos jeleneteket együtt készítették el. Ennek backstage felvételeit Berci közösségi oldalán is megosztották, ahol a kommentelők szinte elájultak a kettőjük közötti kémia láttán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu