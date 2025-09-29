szeptember 29., hétfő

Ők lettek a legszebbek

42 perce

Izgalmas percek után mindenki őrült táncot járt – így robbantotta fel a jászsági színpadot Kis Grófo

Címkék#Kozmix#szoljon videó#Harcosok Órája#Kis Grófo#koncert

Mozgalmas volt a szombat a jászapáti Gazda-Farmon. A Jászsági Polgári Piknik – Kihelyezett Harcosok Órája után fergeteges buli keretében hirdették ki az idei Miss Mézédes Szépségverseny eredményét. Az esten Kis Grófo és a Kozmix gondoskodott a remek hangulatról, na és a talpalávalóról.

Szoljon.hu

Politikusok és sztárfellépők váltották egymást a színpadon szombaton délután Jászapátin, a Gazda-Farmon, ahol az is kiderült, hogy ki nyerte a XVI. Miss Mézédes Szépségversenyt. 

Kiderült, ki nyerte a Miss Mézédes szépségversenyt.
A XVI. Miss Mézédes szépségkirálynő eredményhirdetése után Kis Grófo adott fergeteges koncertet Jászapátin, a Gazda-Farmon
Fotó: Pesti József

Egy igazi bulibáró lépett színpadra a Miss Mézédes díjátadója után 

A Jászsági Polgári Piknik volt a Harcosok Órája első vidéki, kihelyezett állomása szombaton Jászapátin. A rendezvényt a Kötcsei találkozó mintájára álmodta meg és hozta létre Pócs János országgyűlési képviselő, aki Németh Balázs műsorvezetővel válaszolt a közélet iránt érdeklődők kérdéseire. Ezt követően hirdették ki a 16. Miss Mézédes Szépségverseny eredményét. A közönségszavazás eredményei alapján a gyermek kategória nyertesei: Radics Nadina, Márkus Minetta és Nyikos Kamilla. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ő lett a legszebb Miss Mézédes.
Pócs János országgyűlési képviselő és ifj. Pócs János adta át a díjakat a Miss Mézédes szépségverseny nyerteseinek: Balogh Ivett szépségkirálynőnek, Czékmán Dalma I. és Hevér Gréta II. udvarhölgynek. 
Fotó: Pesti József

Jászkiséri hölgy lett a szépségkirálynő 

A díjak átadása után a felnőtt korcsoportban indult hölgyek is bemutatkoztak. Ebben az évben a Miss Mézédes szépségkirálynője a jászkiséri Balogh Ivett lett, akit hatalmas tapssal köszöntött a közönség. A zsűri a szépségkirálynő első udvarhölgyének Czékmán Dalmát választotta, a második udvarhölgy Hevér Gréta lett. A közönségdíjat a lájkok száma alapján Szűcs Alexandra nyerte. Az est további részében Kis Grófo és a Kozmix volt a bulifelelős. 

Miss Mézédes Szépségverseny Jászapátin

Fotók: Pesti József


 


 

