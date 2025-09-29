Izgalmas percek után mindenki őrült táncot járt – így robbantotta fel a jászsági színpadot Kis Grófo

Politikusok és sztárfellépők váltották egymást a színpadon szombaton délután Jászapátin, a Gazda-Farmon, ahol az is kiderült, hogy ki nyerte a XVI. Miss Mézédes Szépségversenyt.

A XVI. Miss Mézédes szépségkirálynő eredményhirdetése után Kis Grófo adott fergeteges koncertet Jászapátin, a Gazda-Farmon

Fotó: Pesti József

Egy igazi bulibáró lépett színpadra a Miss Mézédes díjátadója után

A Jászsági Polgári Piknik volt a Harcosok Órája első vidéki, kihelyezett állomása szombaton Jászapátin. A rendezvényt a Kötcsei találkozó mintájára álmodta meg és hozta létre Pócs János országgyűlési képviselő, aki Németh Balázs műsorvezetővel válaszolt a közélet iránt érdeklődők kérdéseire. Ezt követően hirdették ki a 16. Miss Mézédes Szépségverseny eredményét. A közönségszavazás eredményei alapján a gyermek kategória nyertesei: Radics Nadina, Márkus Minetta és Nyikos Kamilla.

Pócs János országgyűlési képviselő és ifj. Pócs János adta át a díjakat a Miss Mézédes szépségverseny nyerteseinek: Balogh Ivett szépségkirálynőnek, Czékmán Dalma I. és Hevér Gréta II. udvarhölgynek.

Fotó: Pesti József

Jászkiséri hölgy lett a szépségkirálynő

A díjak átadása után a felnőtt korcsoportban indult hölgyek is bemutatkoztak. Ebben az évben a Miss Mézédes szépségkirálynője a jászkiséri Balogh Ivett lett, akit hatalmas tapssal köszöntött a közönség. A zsűri a szépségkirálynő első udvarhölgyének Czékmán Dalmát választotta, a második udvarhölgy Hevér Gréta lett. A közönségdíjat a lájkok száma alapján Szűcs Alexandra nyerte. Az est további részében Kis Grófo és a Kozmix volt a bulifelelős.