42 perce
Izgalmas percek után mindenki őrült táncot járt – így robbantotta fel a jászsági színpadot Kis Grófo
Mozgalmas volt a szombat a jászapáti Gazda-Farmon. A Jászsági Polgári Piknik – Kihelyezett Harcosok Órája után fergeteges buli keretében hirdették ki az idei Miss Mézédes Szépségverseny eredményét. Az esten Kis Grófo és a Kozmix gondoskodott a remek hangulatról, na és a talpalávalóról.
Politikusok és sztárfellépők váltották egymást a színpadon szombaton délután Jászapátin, a Gazda-Farmon, ahol az is kiderült, hogy ki nyerte a XVI. Miss Mézédes Szépségversenyt.
Egy igazi bulibáró lépett színpadra a Miss Mézédes díjátadója után
A Jászsági Polgári Piknik volt a Harcosok Órája első vidéki, kihelyezett állomása szombaton Jászapátin. A rendezvényt a Kötcsei találkozó mintájára álmodta meg és hozta létre Pócs János országgyűlési képviselő, aki Németh Balázs műsorvezetővel válaszolt a közélet iránt érdeklődők kérdéseire. Ezt követően hirdették ki a 16. Miss Mézédes Szépségverseny eredményét. A közönségszavazás eredményei alapján a gyermek kategória nyertesei: Radics Nadina, Márkus Minetta és Nyikos Kamilla.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Jászkiséri hölgy lett a szépségkirálynő
A díjak átadása után a felnőtt korcsoportban indult hölgyek is bemutatkoztak. Ebben az évben a Miss Mézédes szépségkirálynője a jászkiséri Balogh Ivett lett, akit hatalmas tapssal köszöntött a közönség. A zsűri a szépségkirálynő első udvarhölgyének Czékmán Dalmát választotta, a második udvarhölgy Hevér Gréta lett. A közönségdíjat a lájkok száma alapján Szűcs Alexandra nyerte. Az est további részében Kis Grófo és a Kozmix volt a bulifelelős.
Miss Mézédes Szépségverseny JászapátinFotók: Pesti József
Fergeteges koncertet adott Hevesi Tamás Szolnokon – videóval, galériával