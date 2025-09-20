Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval

A Tiszakürti út 2. alatt álló épülettömb ma inkább hasonlít egy természeti katasztrófa utáni helyszínre, mint egykori ipari büszkeségre. Az omladozó falak mögött egy olyan gyár romjai lapulnak, amely valaha több száz, sőt ezer kunszentmártoni családnak adott megélhetést, és amelynek neve az egész országban, sőt a Szovjetunióban is ismert volt: Pannónia Szőrmegyár.

A Pannónia Szőrmegyár ma omladozó épülettömbje Kunszentmártonban

Fotó: Mészáros János

A Pannónia Szőrmegyár már csak árnyéka önmagának

A gyár területét ma törött üvegek és ember magasságúra nőtt gazok borítják, amelyek helyenként a falakra is felkúsztak. A gyárudvaron, ahol egykor rakodómunkások futkostak, most bokrok nőnek. Az ablakok helyenként betörve, az ajtókról, falakról pattogzik a festék, az üresen tátongó, hatalmas csarnokban egy felröppent galamb törte meg a kongó csöndet. Mintha még mindig visszhangozna a szabászollók csattogása, a varrógépek zúgása, a munkások beszélgetése, de mindez már csak kísérteties illúzió. Az épület, és a gyár egykor a bundák és szőrmék fellegvára volt, ma a rozsda és a romok birodalma.

A szőrmék aranykora

A hivatalos források szerint a kunszentmártoni telephely 1967. október 2–án nyitotta meg kapuit. A kezdeményező Papp Péter vegyészmérnök volt, az első munkanap reggelén mindössze tizennyolc dolgozó lépett be a kapun. A szőrmék kikészítésére és konfekcionálására épült üzem a város szűcsmúltját folytatta ipari méretben, és gyorsan felfutott: a hetvenes évek végére már közel ezer fő dolgozott itt.

Óriási kereslet volt a szőrme bundákra

Fotó: Mészáros János

A bundák fő piaca a Szovjetunió volt, ahol hatalmas kereslet mutatkozott a magyar szőrmékre. A kunszentmártoni gyár a budapesti központból nőtt ki, amelynek elődjét még 1866–ban alapította Weisz Ármin. Az 1948–as államosítás után lett belőle Pannónia Szőrmekikészítő és Szőrmekonfekcionáló Vállalat, és így jutott el a hatvanas évek közepén a jászkunsági településre.

A város ipari központtá vált, de nem csak a szőrmegyár miatt. A Pannónia azonban mind közül kiemelkedett: helyben csak úgy emlegették, hogy „a gyár”. Az itt dolgozók számára biztos megélhetést, a településnek rangot adott.