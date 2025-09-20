1 órája
Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval
A kunszentmártoni gyár egykor ipari büszkeség volt, amelynek kapuin naponta százak léptek be dolgozni. Mára a Pannónia Szőrmegyár a pusztulás, a mérgezett örökség és a titokzatos legendák szimbóluma lett.
A Tiszakürti út 2. alatt álló épülettömb ma inkább hasonlít egy természeti katasztrófa utáni helyszínre, mint egykori ipari büszkeségre. Az omladozó falak mögött egy olyan gyár romjai lapulnak, amely valaha több száz, sőt ezer kunszentmártoni családnak adott megélhetést, és amelynek neve az egész országban, sőt a Szovjetunióban is ismert volt: Pannónia Szőrmegyár.
A Pannónia Szőrmegyár már csak árnyéka önmagának
A gyár területét ma törött üvegek és ember magasságúra nőtt gazok borítják, amelyek helyenként a falakra is felkúsztak. A gyárudvaron, ahol egykor rakodómunkások futkostak, most bokrok nőnek. Az ablakok helyenként betörve, az ajtókról, falakról pattogzik a festék, az üresen tátongó, hatalmas csarnokban egy felröppent galamb törte meg a kongó csöndet. Mintha még mindig visszhangozna a szabászollók csattogása, a varrógépek zúgása, a munkások beszélgetése, de mindez már csak kísérteties illúzió. Az épület, és a gyár egykor a bundák és szőrmék fellegvára volt, ma a rozsda és a romok birodalma.
A szőrmék aranykora
A hivatalos források szerint a kunszentmártoni telephely 1967. október 2–án nyitotta meg kapuit. A kezdeményező Papp Péter vegyészmérnök volt, az első munkanap reggelén mindössze tizennyolc dolgozó lépett be a kapun. A szőrmék kikészítésére és konfekcionálására épült üzem a város szűcsmúltját folytatta ipari méretben, és gyorsan felfutott: a hetvenes évek végére már közel ezer fő dolgozott itt.
A bundák fő piaca a Szovjetunió volt, ahol hatalmas kereslet mutatkozott a magyar szőrmékre. A kunszentmártoni gyár a budapesti központból nőtt ki, amelynek elődjét még 1866–ban alapította Weisz Ármin. Az 1948–as államosítás után lett belőle Pannónia Szőrmekikészítő és Szőrmekonfekcionáló Vállalat, és így jutott el a hatvanas évek közepén a jászkunsági településre.
A város ipari központtá vált, de nem csak a szőrmegyár miatt. A Pannónia azonban mind közül kiemelkedett: helyben csak úgy emlegették, hogy „a gyár”. Az itt dolgozók számára biztos megélhetést, a településnek rangot adott.
Mérgezett föld
Ennek azonban ára is volt. A gyártási technológia krómvegyületekre és formaldehidre épült, a napi termelés akár 1500 köbméternyi savas és lúgos szennyvizet is kitermelt. Egészen 1988–ig tisztítás nélkül vezették az ülepítőtavakba, amelyek a gyár mellett sorakoztak. A tavak azóta kiszáradtak, a nagymennyiségű króm azonban a földben maradt. Ez a terület 1998 óta kutatási terület – derül ki a környezetvédők írásaiból.
Környezetvédő szakemberek vizsgálatokat végeztek a tórendszernél, és döbbenetes adatokat találtak: a krómkoncentráció az üledékben sokszorosan, helyenként több százszorosan meghaladta a határértéket. A környező növények is kimutathatóan szennyezettek voltak.
Így néz ki ma a kunszentmártoni Pannónia szőrmeFotók: Mészáros János
A hanyatlás évei
A rendszerváltás után a gyár részvénytársaság lett, de a sorsát már nem tudta megfordítani. A bundák divatja hanyatlott, a technológia elavult, az orosz piac pedig az 1998–as válságban gyakorlatilag összeomlott. 1999 decemberében megindult a felszámolás. A gyárból rövid időn belül omladozó szellemóriás lett, amely mára a város ipari múltjának keserű emléke – derül ki abból a javaslatból, mely a Kunszentmártoni Települési Értéktárba történő felvételéhez készült.
A csernobili bőr
A gyár bezárását követően, egy munkaügyi pernek köszönhetően, melyről még 2009–ben hírportálunk is beszámolt, különös hírek kaptak szárnyra: tíz–tizenkét kamionnyi bőrhulladék érkezett ide, Csernobil környékéről. Felmerült a gyanú, hogy sugárfertőzött szőrméket tároltak a területen. A fertőzésre vonatkozó állítás hitelességét senki nem tudta megítélni, és egy televíziós riportot követően, 2009–ben hatósági vizsgálat indult, és bár a hivatalos mérések nem mutattak ki határérték feletti sugárzást, a gyanú sosem oszlott el teljesen. A csernobili bőr krimibe illő legendája máig árnyékot vet a romokra.
A cikkben a szőrmegyár történelmi része Szabó Tamás, kunszentmártoni helytörténeti vonatkozású, Javaslat a Pannónia Szőrmeipari, Kikészítő, Konfekcionáló és Kereskedelmi Vállalat kunszentmártoni üzeme Kunszentmártoni Települési Értéktárba történő felvételéhez című dokumentum alapján íródott.
