Polgár Kriszta büszkén mutatta meg fiai sport­sikereit

Polgár Kriszta megható Instagram-posztban osztotta meg, milyen büszke két kisfia sporteredményeire.

Kiss Ádám

Ritkán enged betekintést családi életébe Polgár Kriszta, de ezúttal nem tudta magában tartani örömét.

polgár kriszta

Fotó: Polgár Kriszta Instagram-oldala

Már keveset osztok meg belőlük… de abban biztos vagyok, hogy ezeknek a gyerekeknek nem létezik a ‘lehetetlen’ szó a szótárukban. Sem a sportban, sem az életben

– írta a közösségi oldalán.

Mozgásra inspirálja követőit Polgár Kriszta

A bejegyzésből kiderült, hogy Vincent korosztályos első, Olivér pedig második helyezést ért el triatlonban. Az influenszer arra is buzdította követőit, hogy sportoljanak, hiszen a kitartás és a mozgás szeretete szerinte kulcsfontosságú az életben.

 

