3 órája
Polgár Kriszta büszkén mutatta meg fiai sportsikereit
Polgár Kriszta megható Instagram-posztban osztotta meg, milyen büszke két kisfia sporteredményeire.
Ritkán enged betekintést családi életébe Polgár Kriszta, de ezúttal nem tudta magában tartani örömét.
Már keveset osztok meg belőlük… de abban biztos vagyok, hogy ezeknek a gyerekeknek nem létezik a ‘lehetetlen’ szó a szótárukban. Sem a sportban, sem az életben
– írta a közösségi oldalán.
Mozgásra inspirálja követőit Polgár Kriszta
A bejegyzésből kiderült, hogy Vincent korosztályos első, Olivér pedig második helyezést ért el triatlonban. Az influenszer arra is buzdította követőit, hogy sportoljanak, hiszen a kitartás és a mozgás szeretete szerinte kulcsfontosságú az életben.
