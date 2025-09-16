szeptember 16., kedd

Véget ért egy korszak

1 órája

A legendás színész halála sokkolta a világot

Robert Redford 89 éves korában hunyt el saját otthonában.

Robert Redford, a huszadik századi amerikai filmművészet egyik legnagyobb alakja, kedd reggel hunyt el 89 éves korában, saját otthonában.

Robert Redford
Véget ért egy korszak: Robert Redford 89 éves korában elhunyt
Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas színész volt – számolt be róla a New York Times. A halálhírt a művészt képviselő ügynökség közölte, amely nem hozta nyilvánosságra az okot. Annyit azonban elárultak, hogy a 2018-ban visszavonult legendát álmában érte a halál. 

Pályafutása több mint hat évtizedet ölelt fel, amely során egyszerre volt színész, rendező, producer és aktivista. Számos emlékezetes szerepet játszott, például Butch Cassidy és a Sundance kölyök, vagy Az évekről, melyek nem számítanak (The Sting), Az elnök emberei (All the President’s Men) című filmekben, de rendezőként is maradandót alkotott.

Robert Redford nemcsak a vásznon hagyott nyomot

Környezetvédelmi ügyekben is aktív volt, megalapította a Sundance Intézetet és a Sundance Filmfesztivált, hogy támogassa a független filmeseket.

 

