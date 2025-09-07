Romantikus meglepetéssel kedveskedett férje Rubint Rékának

Igazán romantikus módon ünnepelte 23. házassági évfordulóját Rubint Réka és Schobert Norbert.

Rubint Réka (balra) romantikus meglepetésekkel gazdagodott házassági évfordulójuk alkalmából

Fotó: Rubint Réka Instagram-oldala

Előbb egy elegáns éttermében vacsoráztak, ahol 23 szál fehér és lila orchideával lepte meg feleségét a fitnessz guru. A meghitt pillanatokhoz Tolnay Klári és Páger Antal duettje szólt.

...egy dallal, ami elmondja mennyire szeretem...

– fogalmazott közösségimédia-oldalán Norbi, aki később egy különleges fülbevalót is ajándékozott, amelynek története egészen a gyerekkorig nyúlik vissza. Ugyanis Réka óvodás korában elveszítette a fülbevalóját, és emiatt „elment világgá”.

Fontos kérést kapott Rubint Réka az ünneplés során

Végezetül pedig csak egy kérése volt Schobertnek, hogy felesége még 23 évig ne menjen világgá.