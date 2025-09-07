24 perce
Romantikus meglepetéssel kedveskedett férje Rubint Rékának
Különleges vacsorával és figyelmes ajándékokkal tette emlékezetessé Rubint Réka számára a házassági évfordulójukat férje, Schobert Norbi.
Igazán romantikus módon ünnepelte 23. házassági évfordulóját Rubint Réka és Schobert Norbert.
Előbb egy elegáns éttermében vacsoráztak, ahol 23 szál fehér és lila orchideával lepte meg feleségét a fitnessz guru. A meghitt pillanatokhoz Tolnay Klári és Páger Antal duettje szólt.
...egy dallal, ami elmondja mennyire szeretem...
– fogalmazott közösségimédia-oldalán Norbi, aki később egy különleges fülbevalót is ajándékozott, amelynek története egészen a gyerekkorig nyúlik vissza. Ugyanis Réka óvodás korában elveszítette a fülbevalóját, és emiatt „elment világgá”.
Fontos kérést kapott Rubint Réka az ünneplés során
Végezetül pedig csak egy kérése volt Schobertnek, hogy felesége még 23 évig ne menjen világgá.
