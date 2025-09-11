Hogy mi?! Sápi Vivi balatoni fotójáról beszél most mindenki

Sápi Vivi ismét megmutatta, hogyan kell stílusosan élvezni a nyár utolsó napsugarait. Egy hajón készült róla fotó, ahol teljes nyugalomban pózol a Balaton közepén és nem meglepő módon, a kép pillanatok alatt nagy figyelmet kapott. A fotón visszaköszön a nyár hangulata, a szabadság érzése, amit annyian keresnek, és úgy tűnik, Vivi most ezt nagyon eltalálta.