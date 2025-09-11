Celebfigyelő
3 órája
Hogy mi?! Sápi Vivi balatoni fotójáról beszél most mindenki
Egyetlen jól elkapott pillanat elég volt ahhoz, hogy Sápi Vivi képe bejárja az internetet.
Sápi Vivi ismét megmutatta, hogyan kell stílusosan élvezni a nyár utolsó napsugarait. Egy hajón készült róla fotó, ahol teljes nyugalomban pózol a Balaton közepén és nem meglepő módon, a kép pillanatok alatt nagy figyelmet kapott. A fotón visszaköszön a nyár hangulata, a szabadság érzése, amit annyian keresnek, és úgy tűnik, Vivi most ezt nagyon eltalálta.
