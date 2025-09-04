szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Celebfigyelő

2 órája

Hogy milyen egy nyár egy influenszer számára? Sápi Vivi megmutatja!

Címkék#influenszer#Sápi Vivi#nyárzáró parti

Amikor rohannak a hetek, sokszor csak akkor tűnik fel a hiányérzet, amikor egy picit megáll az ember. Így volt ezzel Sápi Vivi is, így gyorsan bepótolta azt, ami nyáron elmaradt.

Dobos Zsófia Tünde

Gyorsan múlik az idő, csak egyet pislogtunk, és máris vége lett a nyárnak. Sokan örülhetnek ennek, mert lassan az idő is ősziesbe fordul, és már nem kell elviselni a tikkasztó kánikulát, mások viszont visszasírhatják, mert vége a szép időnek, a ragyogó napsütéses vízparti vakációnak. Sápi Vivi nem szomorkodik, de azt se mondhatnánk, hogy örömében ugrál.

Sápi Vivi szülei körébe a nyár utolsó napjain
Rengeteg emléket gyűjtött a nyáron, de az egyik legszebb, amit a családjával tölthetett Sápi Vivi
Forrás: Sápi Vivien Instagram-oldala

Így élte meg a nyarat Sápi Vivi

Ahogy sokan mások, a jászapátiból indult influenszer is csak csodálkozik, hogy ilyen hamar vége lett a nyárnak. Videójából viszont kiderül, hogy rendesen kihasználta és rengeteg szép emlékkel gazdagodott, aminek igen hálás. A nyarat pedig nem is zárhatta volna szebb környezetben, mint a családja körében. Ahogy Vivi írja: bár próbálják sűrűn látogatni egymást, nem volt alkalmuk egész nyáron kicsit hosszabbra húzni a napot. 

Ezt most spontán bepótoltuk és nem hagytuk a nyarat elsuhanni nélküle! 

Nyár záró programként ezúttal nyársalást tervezett be a szüleivel, ezzel búcsúzva el az augusztustól.

 

